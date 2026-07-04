قائد بحرية الحرس الثوري: الانتقام الإلهي من أمريكا الإرهابية والكيان الصهيوني اللقيط ليس ببعيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية كتب في رسالة له:إن القائد الشهید للأمة، فارس ميادين الصبر والبصيرة، وصوت الحق الهادر في وجه عواصف الباطل، ومشكاة الهداية في ليالي الفتن المظلمة؛ قد ارتحل اليوم إلى جوار ربه لكن اسمه، وذكره، ونهجه، ودمه الطاهر، ستبقى حية خالدة في ضمير الأمة ووجدانها ما بقي الزمان.

وأضاف: إننا اليوم لا نودع، بل نجدد العهد والبيعة؛ نجددها مع مبادئه الراسخة، وعزیمته التي لا تلين، وإيمانه العميق، وفي ذاك الدرب الذي امتد من نياط قلبه الطاهر إلى آفاق المستقبل المشرقة. لقد قضى ذلك العبد الصالح والمجاهد في سبيل الله حياته وعمره في دروب إعلاء واحیاء الحق والذود عن كرامة الأمة الإسلامية، وصون المبادئ الرفيعة للإسلام المحمدي الأصيل؛ إذ وقف بكل إيمان وبصيرة وصلابة في وجه جبهة الكفر والاستكبار، ليخطّ اسمه بمداد من نور في سجل الخالدين من صناع تاريخ هذه الأرض.

وتابع قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامي: إننا اليوم نعيش لوعة الفقد الأليم لشخصية سامية المقام، ارتقت شهيدة على أيدي أخبث وأشقى أهل الأرض؛ فئة عميت بصائرهم، وارتعدت فرائصهم خوفا من اقتداره المعنوي، وصلابة خطابه، وعمق رؤيته. ولما عجزوا عن تحمل إشراق نور إيمانه ويقينه، ارتكبوا جريمتهم النكراء الجبانة وليعلم طواغيت الاستكبار وأذنابهم المأجورون، بهذه الخطوة اليائسة، لم يعوقوا مسيرة الحق أبدا، بل إنهم كتبوا أنفسهم في زمرة أشقياء التاريخ، وباتوا صاغرين مدحورين أمام محكمة العدل الإلهي، وتجاه الغضب العارم والانتقام القاسي الذي ينتظرهم على أيدي أبناء هذه الأمة الأبية.

وأكد في ختام رسالته: إنني وكافة القوات الباسلة في القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامیة وحراس مضيق هرمز الاستراتيجي، نعاهد الله تعالى على مواصلة طريق الإمام الشهيد للأمة ، مقتدين بمنهج الشهداء الأبرار، بكل قوة وعزيمة لا تلين. وإننا على ثقة تامة ويقين راسخ بأن الانتقام الإلهي من أمريكا الإرهابية والكيان الصهيوني غير الشرعي ليس بعيداً، وأن راية الحق ستبقى مرفوعة على قمم العزة والاقتدار بيد خلفه الصالح وولي زماننا. سيبقى اسم وذكرى إمامنا الشهيد خالداً ومرسوماً في سجل صناع ملحمة الأمة الإسلامية الواحدة، نسأل الله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ورضوانه.

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