محذرا بريطانيا وفرنسا.. غريب آبادي: أمن مضيق هرمز يقع على عاتق الدول الساحلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: "مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوى غير الإقليمية".

وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أن إيران، بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق، تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس،

وأضاف غريب ابادي: "أمن هرمز يقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه وسيتحمل مُفتعلو الأزمات عواقب مغامراتهم وهذا تحذير جاد".

هذا و اعلنت بريطانيا وفرنسا في بيان مشترك عن عزمهما لارسال كاسحة للألغام الى مضيق هرمز.

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