عراقجي يثمن مواقف جمهورية الكونغو الداعمة لايران في المحافل الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء الوزير عراقجي مع نظيره الكونغولي "كونستانت سيرج بوندا" الذي زار طهران للمشاركة في مراسم اداء تحية الوداع للجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية يوم الجمعة .

ونقل وزير خارجية الكونغو تعازي رئيس الجمهورية وحكومة وشعب بلاده، معرباً عن تضامنه مع حكومة وشعب إيران، مقدماً تعازية باستشهاد قائد الثورة الإسلامية، ومجموعة من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين خلال العدوان الأميركي الصهيوني.

وأشار كونستانت سيرج بوندا إلى وجود إمكانات وفرص كبيرة في الدول الأفريقية، ومنها الكونغو، لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية الإيرانية.

ومن جانبه، أعرب الوزير عراقجي عن تقديره لتضامن حكومة وشعب الكونغو مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك لمواقف هذا البلد القيّمة في المحافل الدولية الداعمة لإيران، مؤكداً على العناية الخاصة التي توليها القيادة والرئاسة الإيرانية لتطوير وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية.