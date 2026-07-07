عراقجي: مادام توجد التهديدات ضد ايران، فلن تبدأ المفاوضات للتوصل الى اتفاق نهائي

وافادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية سيد عباس عراقجي قال اليوم الثلاثاء، بعد حضوره مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد: "لا الشعب ولا قواتنا المسلحة الباسلة يخشون أي تهديد".



وفي هذا الصدد، "اجتمع ملايين الإيرانيين الشرفاء بوحدة وتضامن لتقديم الالاحترام لسماحة آية الله العظمى الخامنئي ولإرثه الخالد."



وأضاف: "لا هم ولا قواتنا المسلحة الباسلة يخشون أي تهديد".



وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران وامريكا في 18 يونيو/حزيران، أشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن: "الفقرة 13 من مذكرة التفاهم واضحة وصريحة تمامًا: طالما استمرت التهديدات ضد إيران، فلن تبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي".



وخاطب عراقجي الأمريكيين على منصة أكس: "التزموا بتوقيعكم".



يذكر ان الفقرة 13 من مذكرة التفاهم تنص على ما يلي: "بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم هذه، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يقتصر حصراً على الفقرات المتبقية".



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