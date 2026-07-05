العراقيون يستعدون لاستقبال قائد الثورة الإيرانية الشهيد في النجف وكربلاء

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أن أبناء الشعب العراقي، إلى جانب المؤسسات الحكومية والقوى السياسية، يواصلون استعداداتهم لتنظيم مراسم استقبال وتشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، بما يليق بحجم المناسبة.

وفي هذا الإطار، رُفعت عشرات اللافتات واللوحات التي تحمل صور قائد الثورة الشهيد في شوارع عدد من المدن العراقية، في إطار التحضيرات الجارية للمراسم.

ولضمان التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، شكّلت الحكومة العراقية لجنةً عليا تضم ممثلين عن عدد من الجهات، بينها مكتب رئيس الوزراء، وهيئة الحشد الشعبي، والإدارات المحلية في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وإدارات العتبات المقدسة، إضافة إلى وزارتي الداخلية والنقل وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى.

وفي السياق نفسه، قررت السلطات المحلية في عدد من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة وبغداد، إعلان يوم الأربعاء المقبل عطلةً رسمية لتمكين المواطنين من المشاركة في مراسم التشييع.

ويأتي ذلك في وقت دعت فيه أوساط برلمانية وفعاليات اجتماعية الحكومة العراقية إلى إعلان يوم الأربعاء عطلةً رسمية على مستوى البلاد، بما يتيح أوسع مشاركة شعبية في مراسم التشييع.