قائد الجيش الايراني يؤكد على معاقبة قتلة القائد الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح العميد حاتمي، اليوم الأحد، على هامش مراسم وداع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد، قائلاً: "لقد رسم إمامنا العزيز طريقاً هو طريق الكرامة والفخر والاستقلال والشرف، ووفر لنا كل السبل اللازمة للسير فيه. لقد كنا محظوظين بالسير على نهج إمامنا العزيز في بعض المراحل. وان اشاء الله، سنواصل هذا النهج من الآن فصاعداً، متبعين قائد الثورة والقائدنا العام للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، بكل قوة وعزيمة وثبات لا يلين.



وأضاف: "أعدكم أيضاً؛ ففي اليوم الذي حضرنا فيه مراسم وداع إمامنا العزيز، قلتُ حينها إن على مرتكبي هذه الجريمة أن يعلموا أن الشعب الإيراني، وكلنا، لن نتوقف أبداً عن السعي لتحقيق العدالة والمطالبة بها، لن نتخلى عن معاقبتهم، وهذا قرارٌ حاسمٌ سنواصل العمل عليه حتى نحقق غايتنا.



يلذكر أن صلاة الجنازة على قائد الثورة الإسلامية الشهيد وأربعة من أفراد أسرته أُقيمت صباح اليوم، الأحد، بإمامة آية الله جعفر سبحاني، وبحضورٍ حاشدٍ من الشعب والمسؤولين وقادة القوات المسلحة وشخصياتٍ محليةٍ ودوليةٍ في مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران.