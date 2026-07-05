لوموند: اليوم الثاني من تشييع القائد الشهيد شهد حضورا جماهيريا واسعا للمعزّين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في تقريرها عن اليوم الثاني من مراسم الوداع المهيبة للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، بأن المراسم استُهلّت بإقامة الصلاة على جثمان القائد الشهيد وأفراد أسرته الشهداء.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن حشودا غفيرة من المعزّين توافدت، لليوم الثاني على التوالي، إلى مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران، للمشاركة في مراسم تكريم القائد الشهيد وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وأشارت لوموند إلى أن مجمع المصلى والشوارع المحيطة به امتلأت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد بعشرات الآلاف من المشاركين الذين احتشدوا للمشاركة في مراسم التشييع.

وفي حديثها عن تنظيم المراسم، أوضحت الصحيفة أنه في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 35 درجة مئوية، جرى توزيع المشروبات على المعزّين الذين كانوا يتجهون نحو المصلى وهم يرفعون الأعلام الإيرانية وصور القائد الشهيد، إلى جانب توفير مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة.

كما لفتت الصحيفة إلى تقديرات المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى توقع مشاركة أكثر من عشرة ملايين شخص في مراسم التشييع التي تشهدها العاصمة طهران.

وفي ختام تقريرها، أشارت لوموند إلى أن مراسم تشييع آية الله السيد علي الخامنئي حظيت بمتابعة دولية واسعة، معتبرة أن هذا الحدث يُنظر إليه خارج إيران بوصفه اختبارا لقياس مستوى التأييد الشعبي للنظام.