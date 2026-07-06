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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٠ م

مشاركة في التشييع: أرادوا تفريق الشعب الإيراني باغتيال الامام الخامنئي لكنهم وحّدوه +الفيديو

مشاركة في التشييع: أرادوا تفريق الشعب الإيراني باغتيال الامام الخامنئي لكنهم وحّدوه +الفيديو

وصفت مشاركة في المشهد الذي تشهده إيران مع توافد ملايين المشاركين من داخل البلاد وخارجها لتشييع القائد الشهيد بأنه «مشهد رهيب» و«معجزة»، مؤكدًا أن محاولة تفريق الشعب الإيراني عبر اغتيال السيد علي الخامنئي انتهت إلى تعزيز وحدته وتماسكه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت المشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد إن إيران تشهد اليوم تجمعًا مليونيًا يضم مشاركين قدموا من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب آخرين وفدوا من خارج إيران، للمشاركة في مراسم التشييع.

وأضافت: إنه مشهد رهيب، بل هو مشهد معجزة.

وأشارت إلى أن الهدف من اغتيال السيد علي الخامنئي كان إحداث انقسام بين أبناء الشعب الإيراني، إلا أن النتائج جاءت معاكسة لما كان يُراد لها، مؤكدًا أن الحقيقة هي أن الشعب الإيراني توحد.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن إيران ستبقى قوية بفضل شعبها، قائلة: إيران ستبقى قوية بهذا الشعب وبفضل قائدها.

رمز الخبر 1972086
محمدرضا غفاری

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