مقتدی الصدر: ارحب بزائري الإمام الحسين (ع) والوافدين للمشاركة في تشييع وتوديع "الولي الشهيد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في البيان: لقد حبى الله تعالى العراق وشرّفه بوجود سبعة أئمة معصومين (عليهم السلام)، فكان العراق مثابةً للناس وأمناً لأحياء المؤمنين والمؤمنات ولأموات وشهداء المؤمنين والمؤمنات. فقد جعل الله تعالى عراقنا الحبيب عاصمةً وقبلةً يتوجه إليها كل من طلب العلم والشفاعة، ولله الحمد.

نعم، فالعراق هو الثقل الأكبر للعصمة الذي هدى الله تعالى إليه المؤمنين، وجعل أفئدةً من الناس تهوي إليه.

فأهلاً بضيوف وزوار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في أربعينيته، وأهلاً وسهلاً بالوافدين الكرام إلى تشييع وتوديع الولي الشهيد، شهيد الجهاد والإباء، تغمده الله بواسع رحمته.

وأسأل الله أن يمنّ على الجميع بالسلامة والأمان، وأن يبعد عنهم الشرور.

كما أسأل الله تعالى أن لا يحرمني مرةً أخرى من زيارة الأربعين، كما حرمت من حضور كل التجمعات المليونية فيما سبق..

والله ولي التوفيق.

مقتدى الصدر