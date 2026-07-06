صحفي إيطالي یعرب عن دهشته من الحشود المليونية للمشيعين الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نشر الصحفي مقطع فيديو يوثق الحضور الواسع للمشيعين، وكتب في تعليقه أن ما يجري في طهران «أمر لا يُصدق»، مضيفًا: «العالم سيتغير ابتداءً من اليوم».
أعرب صحفي إيطالي عن دهشته من الحشود المليونية التي شاركت في مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية في شوارع طهران، واصفًا هذا المشهد بأنه «لا يُصدق».
وأفادت وكالة مهر للأنباء نشر الصحفي مقطع فيديو يوثق الحضور الواسع للمشيعين، وكتب في تعليقه أن ما يجري في طهران «أمر لا يُصدق»، مضيفًا: «العالم سيتغير ابتداءً من اليوم».
رمز الخبر 1972082
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