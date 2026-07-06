الجزيرة: عرض قوة في طهران خلال مراسم وداع المليوني لقائد الثورة الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن موقع شبكة "الجزيرة" الإخبارية كتب أن "مراسم تشييع القائد الراحل لإيران ليست مجرد طقس ديني عابر، بل تحولت إلى حدث عميق لعرض قدرة النظام الإيراني على التنظيم، وإرسال رسائل تحدي للأعداء، وإعلان الصمود داخلياً وخارجياً".

وبعد أشهر من الصراع الدامي، أثبتت طهران، بالمشاركة المليونية في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد، قوة النظام بعد الحرب، وأكدت على قدرته على البقاء ونقل السلطة بسلام.

ويشير التقرير الميداني لمراسلة "الجزيرة" في طهران، رانيا قاسمي، إلى أن "القوات المسلحة مستعدة لحماية أمن البلاد، وتعتبر الحضور الشعبي الواسع ورقة قوة تدعم الموقف الدبلوماسي الإيراني في أي مفاوضات مقبلة".

وتضيف "الجزيرة" أن "المواطنين الإيرانيين المشاركين في مراسم التشييع أعربوا عن رغبتهم في عكس صورة إيران القوية للعالم، وإظهار المراسم بأفضل صورة".

وأشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في معرض حديثها عن تعيين السيد مجتبى الحسيني الخامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية الإيرانية، إلى أنه "رجل يبدو أنه حاضر في جميع القرارات المصيرية للبلاد".

وتابعت "الجزيرة" أن "مراسم تشييع القائد الراحل لإيران تستمر لليوم الرابع، وتستقبل طهران ما بين 15 إلى 20 مليون مشارك، وهو ما وصفه المسؤولون الإيرانيون بـ'أكبر تشييع في تاريخ البلاد'".

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