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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٣٩ م

المتحدثة باسم الحكومة: التضامن والوحدة الوطنية تجلّت في مراسم تشییع القائد الشهيد

المتحدثة باسم الحكومة: التضامن والوحدة الوطنية تجلّت في مراسم تشییع القائد الشهيد

صرحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، قائلةً: إن حضور أفراد من مختلف الطبقات والأجيال والأذواق في مراسم تشییع جثمان القائد الشهيد يُجسّد مجدداً التضامن والوحدة الوطنية الإيرانية في هذه اللحظات الحاسمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، رسالةً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحضور الجماهيري الكبير والمهيب في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وأكدت مهاجراني في رسالتها أن حضور أفراد من مختلف الطبقات والأجيال والأذواق في هذه المراسم يُجسّد مجدداً التضامن والوحدة الوطنية الإيرانية في هذه اللحظات الحاسمة. وأضافت: "هذا التضامن هو أعظم دعم للبلاد اليوم وغداً".

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أهمية هذه الوحدة في مواجهة التحديات والأزمات، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على روح التضامن هذه وتعزيزها، واعتبرها دليلاً على العزم الوطني على تحقيق أهداف البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972089
جواد ماستری فراهانی

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