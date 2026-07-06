وكالة الأنباء الفرنسية ترصد مراسم تشييع القائد الشهيد في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وسائل الإعلام العالمية تواصل، ولليوم عدة أيام متتالية، تغطيتها المباشرة واللحظية لمراسم وداع وتشييع القائد الشهيد في العاصمة طهران، حيث استقطب الحضور المليوني للمشيعين، الممتد من ساحة الإمام الحسين (ع) إلى ساحة آزادي، اهتماماً واسعاً من مختلف وسائل الإعلام الدولية.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) صوراً للحشود الكبيرة المشاركة في مراسم التشييع، وذكرت أن مراسم تشييع جثمان آية الله السيد علي الخامنئي، القائد الإيراني الراحل، انطلقت صباح الاثنين في طهران، في وقت تستعد فيه السلطات الإيرانية لاستقبال أعداد هائلة من المشيعين، يُتوقع أن تعادل أو تتجاوز الحشود التي شاركت في تشييع القائد الإيراني السابق قبل ما يقارب أربعة عقود.