ذو القدر: معادلة جديدة تشكلت اليوم في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ذو القدر، في معرض حديثه عن الحضور الجماهيري الكبير في جنازة القائد الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن "المراقبين الأذكياء أدركوا اليوم أن معادلة جديدة قد تشكلت في طهران".

وتابع قائلاً: "إن حضور ملايين الأشخاص رافعين الأعلام الحمراء وهاتفين بشعارات التضحية في جنازة القائد الشهيد رسالة واضحة من الشعب الإيراني إلى أعداء هذه الأرض".

كما أكد ذو القدر أن هذا الحشد الهائل يُظهر وحدة الشعب الإيراني وتضامنه في مواجهة التهديدات الخارجية، ويعبّر عن عزمه الراسخ على الدفاع عن قيم ومبادئ الثورة الإسلامية.

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