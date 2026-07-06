  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٣:٤١ م

ذو القدر: معادلة جديدة تشكلت اليوم في طهران

ذو القدر: معادلة جديدة تشكلت اليوم في طهران

أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في معرض حديثه عن الحضور الجماهيري الكبير في مراسم تشييع القائد الشهيد، إلى أن "المراقبين الأذكياء أدركوا اليوم أن معادلة جديدة قد تشكلت في طهران".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ذو القدر، في معرض حديثه عن الحضور الجماهيري الكبير في جنازة القائد الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن "المراقبين الأذكياء أدركوا اليوم أن معادلة جديدة قد تشكلت في طهران".

وتابع قائلاً: "إن حضور ملايين الأشخاص رافعين الأعلام الحمراء وهاتفين بشعارات التضحية في جنازة القائد الشهيد رسالة واضحة من الشعب الإيراني إلى أعداء هذه الأرض".

كما أكد ذو القدر أن هذا الحشد الهائل يُظهر وحدة الشعب الإيراني وتضامنه في مواجهة التهديدات الخارجية، ويعبّر عن عزمه الراسخ على الدفاع عن قيم ومبادئ الثورة الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972092
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات