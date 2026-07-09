عراقجي يعرب عن شكره للشعب العراقي على استضافته للقائد الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كتب على صفحته الشخصية، معرباً عن شكره للشعب العراقي على استضافته المشرّفة لمراسم تشييع قائد الثورة الشهيد.

وقال عراقجي، في رسالة أعرب فيها عن خالص امتنانه للحكومة والشعب والمراجع العليا في العراق، تقديراً للاستضافة اللائقة، وإقامة مراسم الوداع والتشييع المهيبة والصامدة لقائدنا الشهيد، بمشاركة واسعة وحماسية من الشعب:

"نعرب عن أسمى آيات الشكر والتقدير للدولة الشقيقة العراق؛ حكومةً وشعباً ومراجعاً عليا، تقديراً للاستضافة اللائقة وإقامة مراسم الوداع والتشييع المهيبة والصامدة لقائدنا الشهيد، بمشاركة واسعة وحماسية من الشعب.

إن روابط إيران والعراق، تتجاوز الحدود الجغرافية والجوار، فهي متجذرة في تاريخ مشترك، وقيم خالدة، ومصير واحد.

نحن ممتنون لكرم وأصالة العراق على هذه المساندة والوفاء القيم."

/انتهى/