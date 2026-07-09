اللواء قاآني: شعب العراق صنع ملحمة خالدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، كتب على صفحته الشخصية في إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "ما شهدته اليوم دولة العراق هو تجسيد لعظمة الإسلام والمسلمين، وروعة العراق وشعب العراق".

وأضاف العميد قاآني: "لقد صنع شعب العراق اليوم ملحمة خالدة في تشييع رجل أمضى عمره المبارك في خدمة الأمة الإسلامية، والمظلومين والمستضعفين في العالم، والدفاع عن مصالح ومقدسات الأمة الإسلامية".

"كان تشييع جثمان القائد الشهيد، عرضاً لوحدة المسلمين، ورفضاً للاستكبار العالمي والصهيونية الدولية، وكذلك مطالبة بدماء ذلك الشهيد الرفيع وجميع شهداء العالم الإسلامي".

وأختتم العميد قاآني: "أعبر عن خالص شكري وتقديري للأمة العراقية العظيمة، والمراجع، والعلماء، والعشائر، والقوات العسكرية والأمنية، والحشد الشعبي، وجميع الأعزاء الذين بذلوا جهوداً في تنظيم مراسم التشييع".

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