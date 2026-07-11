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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٩:٠٤ ص

١٧ شهيدًا و١١٥ جريحًا في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران

١٧ شهيدًا و١١٥ جريحًا في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران

أسفرت الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية التي استهدفت ٦ مدن إيرانية في يومَي ٨ و٩ تموز/يوليو الحالي عن إصابة ١١٥ شخصًا، كان من بينهم امرأتان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أن الغارات الجوية الأمريكية على ٦ مدن ايرانية في ٨ و٩ تموز/يوليو الحالي أدت إلى إصابة ١١٥ شخصًا، من بينهم سيدتان.

ووفقًا لما صرّحت به إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة، فقد أُجريت حتى اليوم ١٤ عملية جراحية، وتماثل ١٠٢ شخص للشفاء وغادروا المستشفى، بينما استشهد -للأسف- ١٧ من المواطنين، كانت من بينهم سيدة واحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972192
جواد ماستری فراهانی

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