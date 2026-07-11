١٧ شهيدًا و١١٥ جريحًا في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أن الغارات الجوية الأمريكية على ٦ مدن ايرانية في ٨ و٩ تموز/يوليو الحالي أدت إلى إصابة ١١٥ شخصًا، من بينهم سيدتان.



ووفقًا لما صرّحت به إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة، فقد أُجريت حتى اليوم ١٤ عملية جراحية، وتماثل ١٠٢ شخص للشفاء وغادروا المستشفى، بينما استشهد -للأسف- ١٧ من المواطنين، كانت من بينهم سيدة واحدة.



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