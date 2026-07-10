سنواصل طريق قائد الثورة الشهيد بكل قوة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في النص الكامل لرسالة القائد العام للجيش الإيراني:

بسم الله الرحمن الرحيم

"أيتها الأمة الإيرانية الأبية والمكلومة

في هذه الأيام الحزينة ولكن المهيبة، أظهرتم، أيها الناس الشرفاء، مرة أخرى تجسيداً لعظمتكم وتضامنكم وأصالتكم أمام أنظار العالم. لقد جسّد الحضور المتدفق واللامحدود لأبناء إيران العزيزة، والمسلمين والأحرار في العالم، في مراسم الوداع والتشييع لجثمان قائد الثورة الشهيد وعائلته الكريمة، ملحمة مشرقة للارتباط الوثيق بين الأمة والمُثل التي اكتسبت الخلود بدماء الشهداء الطاهرة، وخاصة إمام وقائد الثورة الشهيد.

إن طريق قائد الثورة الشهيد هو نبع متدفق سيستمر بعزيمة وإرادة هذه الأمة؛ طريق قائم على أسس الحق والعدالة والمقاومة، ولن تستطيع أي مؤامرة أو مكر للعدو أن تخمد وهجه. إن إيران الإسلامية، كما يشهد تاريخها المجيد، تخرج كالعنقاء من رحم الاختبارات الصعبة، بعزيمة أكثر صلابة وخطوة أكثر ثباتاً لمواصلة طريقها، وستحقق هذه المرة، بجهد مضاعف، مُثل قائد الثورة الشهيد، وتواصل طريق العزة والاستقلال والصمود.

أشعر أن من واجبي أن أعبر عن شكري وامتناني لجميع فئات هذه الأمة الرشيدة؛ من المدن والقرى البعيدة والقريبة، إلى شعب طهران الفطن، وقم، ومشهد، والأحرار في العراق الصديق والجار، وسائر البلاد الإسلامية، بقلوب مليئة بالحب والحزن، انتظروا لساعات في حر الصيف القائظ لتأدية الوداع الأخير لمحبوبهم، وأعلنوا، مع إعلان اشمئزازهم من هذه الجريمة التاريخية الكبيرة للأعداء الجبناء، عن تجديد البيعة مع قائد الثورة الأعلى، آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله العالي). هذا الصبر والتحمل كان بحد ذاته ترنيمة بلا كلمات ورسالة واضحة للتاريخ.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمسؤولين الأمنيين والشرطيين، والقائمين على تنظيم المراسم، وخاصة منتسبي الجيش الإيراني الأوفياء والمخلصين، كخدام للأمة الإيرانية العظيمة، الذين مكّنوا، بإقامتهم لمدن الزوار والمواكب والمحطات الخدمية، وكذلك الكوادر الطبية المجتهدة، وبحكمة ودراية وجهاد ليلي ونهاري، من إقامة هذا الحفل الفريد على النحو اللائق. إن التنسيق والتآزر المثالي بين المؤسسات المختلفة هو دليل واضح على نضج وقوة هذا النظام المقدس."

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القائد العام للجيش الإيراني

اللواء أمير حاتمي

/انتهى/