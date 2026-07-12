تدمير المراكز اللوجستية ومنصات التزود بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، وفي معرض إعلانها عن المرحلة الثالثة من الرد على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، قالت: "قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في هجوم ثقيل ومفاجئ، بتدمير مراكز الدعم اللوجستي للقطع البحرية ومنصات التزود بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء دقم العماني".

وجاء في نص بيان العلاقات العامة للحرس الثوري:

بسم الله قاصم الجبارين

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"أيها الشعب الإيراني الشريف والشجاع،

لقد تجلت الإرادة التي تجسدت في خطواتكم الثابتة خلال تشييع عشرات الملايين غير المسبوق، والذي أذهل العالم، الآن في ملحمة مقاتليكم.

قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في المرحلة الثالثة من الرد على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، بتدمير مراكز الدعم اللوجستي للقطع البحرية ومنصات التزود بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء دقم العماني، وذلك في هجوم ثقيل ومفاجئ."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/