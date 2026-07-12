سنتكوم تعلن عن موجة جديدة من العدوان الأمريكي الإرهابي على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أكدت، عبر صفحتها الرسمية، أن القوات الأمريكية شنت، في الساعة 19:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الجولة الثالثة من هجماتها على إيران خلال هذا الأسبوع.

وزعمت القيادة أن هذا الإجراء جاء بعد هجوم شنّه الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات "إم في جي إف إس غالاكسي" التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.

وادعت "سنتكوم" أن السفينة أصبحت غير قادرة على مواصلة طريقها بسبب حريق اندلع داخلها وأضرار واسعة لحقت بغرفة المحركات.

وزعمت القيادة أيضاً أن أحد أفراد الطاقم المدني في السفينة مفقود.

ولم تنشر "سنتكوم" تفاصيل إضافية حول أهداف ونطاق الهجمات الأمريكية الجديدة.

ولكن من جانبه ادعى مسؤول أمريكي ، في حديث لموقع "أكسيوس"، أن الهجمات الأمريكية على إيران شملت استهداف مواقع رادارية، ومستودعات صواريخ وطائرات مسيرة، ومنصات إطلاقها.

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