بحرية الحرس الثوري تستهداف ثلاث مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه صرّح مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 33: "وجّهت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ضربات قوية للجيش الأمريكي الذي يقتل الأطفال بهجوم متزامن على ثلاثة محاور".

ونص البيان كالتالي:

بسم الله العلي القدير

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

إنّ الأمة الإسلامية الإيرانية الناهضة الباسلة، متوكلة على الله عز وجل، وبتشجيع منكم أيها الشعب الفطن، وجّهت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ضربات قوية للقوات الإرهابية الأمريكية في المنطقة بهجوم متزامن في الموجة 23 من عملية نصر 2 على ثلاث مواقع تحت الرمز المبارك "يا رقية (س)".

المرحلة الأولى: هجوم على ورش صيانة وإصلاح الطائرات المسيّرة التابعة للوحدات الأمريكية المتمركزة في مطار الصخير بالبحرين، ما أسفر عن تدميرها.

المرحلة الثانية: هجوم على ورش تجهيز سفن تي اف 59 في ميناء سلمان بالبحرين، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار جسيمة بالسفن.

المرحلة الثالثة: إضرام النار في الورش التي كانت تتمركز فيها قوات مشاة البحرية الخاصة، حيث كانت تتلقى الدعم والتجهيزات في قاعدة عريفجان بالكويت، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

تستمر الهجمات الساحقة التي يشنها محاربو الإسلام بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ردًا على عدوان جيش الولايات المتحدة القاتل للاطفال.

الرئيس الأمريكي الأحمق، الذي اعترف مرارًا وتكرارًا بجهله وحماقته بالوضع العالمي، والذي يدّعي استهداف قائدنا الشهيد دون أن يدرك مدى عشق إمامنا الشهيد وتأثيره على شعوب العالم، ولا مدى حب ومودة الشعب الإيراني وشعوب العالم الأخرى له، والذي يقول أنه أشعل حربًا دون أن يدرك أهمية مضيق هرمز للاقتصاد العالمي في هذه المنطقة، كشف مجددا عن حماقته وجهله الليلة الماضية، مصرحًا بأن إيران لم يتبق لديها سوى عدد قليل من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأنها على وشك النفاد.

على الرئيس الأمريكي القاتل أن يعلم أنه إذا استمرت هذه الحرب لسنوات عديدة، بإذن الله، فإن صواريخنا وطائراتنا المسيّرة ستنهال على المجرمين الأمريكيين حتى آخر يوم.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم