اليمن: نقف إلى جانب إيران ضمن معادلة «وحدة الساحات»

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوزارة الخارجية اليمنية جددت في بيان لها التأكيد على حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس واستهداف المصالح الأمريكية رداً على العدوان، محذرة من أن التمادي في هذه الأعمال العدائية لن يقتصر ضرره على المعتدي فحسب، بل سيمتد ليطال استقرار الاقتصاد العالمي.

كما شددت الخارجية اليمنية على موقف صنعاء الثابت بالوقوف إلى جانب طهران ضمن معادلة "وحدة الساحات"، كاشفة عن وجود تنسيق مستمر ومتواصل لمواكبة التطورات الميدانية والسياسية، ومؤكدة في الوقت ذاته أن لدى اليمن الكثير من الخيارات إذا لزم الأمر.