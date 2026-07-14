مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى يقوم بزيارة إلى معبر خسروي الحدودي

أفادت وكالة مهر للأنباء عن موقع الأمن العراقي الإخباري، أن قيس المحمداوي، نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للعمليات العراقية، قام اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمعبر المنذرية الحدودي (خسروي).

وتمحورت هذه الزيارة حول الاطلاع على سير العمل والاستعدادات لاستقبال الزائرين.

وعلى هامش هذه الزيارة، عُقد اجتماع على الحدود بحضور الجانب الإيراني، واتفق الطرفان على آليات التنسيق المشترك لضمان انسيابية حركة زوار الأربعين.

كما اتفق العراق وإيران على التنسيق المباشر في ملفات التفتيش الدقيق، وتوحيد البيانات والمعلومات الأمنية، وتحديد عدد الزائرين المسموح بدخولهم إلى العراق عبر هذا المعبر.

وبحث الجانبان خطة نقل متكاملة تشمل توفير وسائل النقل من المعابر ثم إرسال الزائرين إلى المدن المقدسة، وتشاورا حول توفير وتنسيق جميع الخدمات، وعلى رأسها ضمان استقرار التيار الكهربائي دون انقطاع.

وشدد المحمداوي على ضرورة تنفيذ الخطط وفق جداول زمنية محددة، ومراجعة التقارير السابقة لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها فوراً، وتعزيز القوات لتسهيل إجراءات دخول الزائرين.

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