أبو مهدي والحاج قاسم هما عزّة العراق؛ وسنطرد المحتلين!

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الشيخ أكرم الكعبي أصدر بياناً، قال فيه: "إن الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني وسائر الشهداء، هم رموز العراق والمقاومة، وهم مصدر العزّة والكرامة؛ في المقابل، إن ترامب الأحمق والقاتل للأطفال، وحكومته الإجرامية المشينة بأكملها، هم مصدر العار. لن يطول بقاء هؤلاء المفسدين والسارقين، سواء من خلال السرقة المباشرة أو تحت غطاء استثمارات مشبوهة، في وهم نهب نفط وثروات العراق. لن يتمكنوا أبداً من إخضاع العراق بأي شكل من الأشكال؛ لأن المقاومة الإسلامية ستظل تتربص بهم، وستطرد قواتهم من سماء وأرض العراق رغم إرادتهم".

وجاء في البيان الصادر عن الشيخ أكرم الكعبي: "لحل واحدة من أهم مشاكل الشعب، وهي أزمة الكهرباء التي استمرت كمعضلة دائمة منذ زمن صدام الملعون وحتى الآن، يجب التذكير بأن جميع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال يعتقدون ويؤكدون أن جميع مشاكل الكهرباء، منذ عام 2003 وحتى الآن، ناتجة عن أداء الشركات الأمريكية الفاسدة التي كانت تدير محطات توزيع الكهرباء. نطلب من الحكومة العراقية الحالية طرد هذه الشركات المشبوهة، واستبدالها بشركات موثوقة ومعتمدة، كخطوة أولى في مكافحة الفساد الخارجي في العراق".

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