الزيدي يزور إيران الأسبوع المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "نون" العراقية، أن علي فالح الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، يعتزم، استجابة لدعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، القيام بزيارة رسمية إلى طهران الأسبوع المقبل.

وتهدف هذه الزيارة، بحسب التقرير، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، ومناقشة الملفات المشتركة ذات الأهمية المتبادلة.

ولم تكشف المصادر الإعلامية العراقية عن تفاصيل دقيقة بشأن الجدول الزمني الرسمي أو مدة هذه الزيارة.

ويقوم رئيس الوزراء العراقي حالياً بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين حول العلاقات الثنائية، والتعاون الأمني والاقتصادي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ويرى مراقبو الشؤون السياسية أن تزامن زيارة الزيدي إلى طهران مباشرة بعد واشنطن، يعكس محاولة العراق للعب دور "جسر التواصل"، والحفاظ على التوازن بين القوى الإقليمية والدولية، وإدارة التوترات أو نقل الرسائل الأمنية في ظل الأزمات الأخيرة.

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