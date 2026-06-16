تنفيذ حكم الإعدام بحق محكومين اثنين في قضية محاولة الإنقلاب في ديسمبر

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال الانقلاب الأمريكي – الصهيوني الذي وقع في 18 و19 ديسمبر من العام الجاري، وما صاحبه من أعمال شغب وإجراءات معادية للأمن من قبل العناصر الإرهابية التابعة للعدو، لحقت أضرار واسعة بالبلاد، واستشهد الآلاف من المواطنين الأبرياء وقوات حفظ الأمن في جميع أنحاء إيران الإسلامية.

كما عملت هذه العناصر، في دورها كقوات مشاة للعدو، على توفير الذريعة والأرضية المناسبة لعدوان العدو وأعماله العدائية ضد البلاد.

وقال حجة الإسلام والمسلمين محمد صادق أكبري، رئيس محكمة استئناف محافظة سمنان، في تصريح له: "إن ملفات هؤلاء المجرمين، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في دوائر التحقيق والابتدائية في هذه المدينة، وفي محكمة التمييز الوطنية، وصلت إلى مرحلة تنفيذ الحكم في الساعات الأولى من صباح اليوم".

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