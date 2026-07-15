القوة البرية للجيش: سنرد بحزم على العدوان الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن القوة البرية للجيش الإيراني، أن الجيش الأمريكي استهدف فجر اليوم، بـ13 صاروخاً، إحدى ثكنات القوة البرية للجیش في منطقة “بمبور”، حيث طال القصف مهاجع الجنود ومرافق إقامتهم.



واستهدفت القوات الأمريكية، في ذروة الغدر والعدوان، مهاجع العسكريين ودار الضيافة ونقاط الحراسة داخل الثكنة ورغم اتساع رقعة العدوان وضراوة الضربات الصاروخية التي استهدفت حصد أكبر عدد من الأرواح، فإن الالتزام الصارم بتدابير الدفاع المدني والإجراءات الاحترازية حال دون وقوع خسائر جسيمة في الأرواح.



وأسفر هذا العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي الإرهابي عن استشهاد 7 من كوادر وجنود اللواء 388 في إيرانشهر، فيما أُصيب عدد آخر بجروح ويخضعون حالياً للعلاج.



وأدانت القوة البرية للجيش بشدة العدوان الغادر الذي شنه العدو على مهاجع الكوادر والجنود، متقدمةً بأسمى آيات التبريك وأحر التعازي لذوي الشهداء الأجلاء، ورفاق السلاح، وللشعب الإيراني الأبيّ لارتقاء هؤلاء المقاتلين الغيارى شهداء.



وأكدت على عزمها الراسخ في الحفاظ على الأمن المستدام على حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشددت على أن “الثأر للدماء الطاهرة لشهداء هذه الجريمة أمر حتمي وقريب، وإن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعون الله وبالتعاون مع سائر القوات المسلحة، سيوجه رداً حازماً وقاسياً على هذا العدوان الأمريكي".



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