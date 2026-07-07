مصدر عراقي: "الزيدي" يستقبل جثمان القائد الشهيد في مطار النجف الاشرف

وأفادت "وكالة مهر للأنباء"، نقلاً عن موقع شفق نيوز الاخباري، أن مصدرا مطلعا أعلن بأن رئيس الوزراء العراقي سيستقبل اليوم في مطار النجف الدولي جثمان القائد الشهيد للثورة الإسلامية.



واوضح المصدر، "إن مراسم الاستقبال ستجري بحضور رسمي في مطار النجف الدولي"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



یذکر أن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي "الفريق سعد معن" أعلن أمس الإثنين، إنهاء جميع الاستعدادات لتشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رض) في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف؛ مؤكدا أن استقبال رسمي للجثمان الطاهر للقائد الشهيد في النجف الأشرف سيكون بحضور وفود رسمية من البلدين.



وصرح "معن" في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ النجف الأشرف "يوسف كناوي" إنه تم إنهاء جميع الاستعدادات لتشييع جثمان القائد الشهيد في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف"؛ مؤكدا انه لا وجود لأي منع على أي شخصية من الحضور في التشييع، ولفت الى انه "تم تشكيل لجنة عليا تشرف على الخطة الخاصة بالتشيع"؛ مبينا ان "غداً سيكون التشييع في مطار النجف الأشرف بحضور رسمي ووفد رفيع المستوى من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأوضح هذا المسؤول العراقي، أن "هناك اجتماعات متواصلة للأشراف على الخطط المعدة لمراسيم التشييع بمشاركة جميع تشكيلات الجهات الامنية وطيران الجيش"؛ مشيرا الى ان "مسار التشييع سيبدأ من مجسرات الصدرين الى العتبة العلوية المقدسة بمسافة 6 كليو متر، بمشاركة 351 موكب حسيني مع فتح بيوتات النجف الاشرف على طول مسار التشييع".



وتابع أن "اكثر من 600 صحفي عربي وأجنبي سيشارك بالتشييع، فضلا عن مشاركة أكثر من (3000) إعلامي عراقي وعربي وأجنبي في تغطية مراسم تشييع"، مضيفا انه "تم تشكيل لجنة عليا وعدد من اللجان الفرعية للإشراف على الاستعدادات الخاصة بتشييع السيد الشهيد علي الخامنئي"، وأكد"اكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالتشييع".



وأشار "معن" الى أن "خط سير مراسم تشييع السيد علي الخامنئي (رض) في كربلاء المقدسة يمتد لمسافة (5.8) كيلومتر، بمشاركة (751) موكباً في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة"؛ مبينا ان "العدد مرشح للزيادة"، مضيفا: كما ستنطلق مراسم التشييع الشعبي في مدينة كربلاء المقدسة عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء.



ونوه رئيس خلية الإعلام الأمني أن "(2500) كاميرا و(23) مركز بث مباشر ستتولى تغطية مراسم التشييع، فضلا عن تخصيص (150) عجلة إسعاف للمشاركة في الخطة الصحية الخاصة بمراسم التشييع في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".



كما أشار إلى أنه "تم إعداد خطة مرورية خاصة في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة، بما يضمن انسيابية حركة السير خلال مراسم التشييع".



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