بقائي: لا يمكن تقسيم إيران بمسطرة الجغرافيا ولا تجزئتها بالكلمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" كتب اليوم الأربعاء في تدوينة عبر منصة "إكس" أن الذين يتحدثون عمدا عن جنوب إيران يسعون إلى ترسيخ صورة في ذهن المتلقي لأرض تعرف وفق اتجاهاتها الجغرافية.

وأضاف متحدث الخارجية: لا يمكن تقسيم إيران بمسطرة الجغرافيا، ولا تجزئتها بالكلمات. فإيران ليست شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؛ بل هي كيان واحد وجسد واحد وروح مترابطة.

وتابع: من قمم جبالها إلى أعماق بحارها، ومن سواحلها التي لفحتها الشمس إلى سكون صحاريها المهيب، فإن كل ذرة من هذه الأرض هي إيران. وهذه البلاد قلب يمتد بامتداد التاريخ؛ قلب ينبض منذ آلاف السنين، يتعرض للجراح، ويثور، لكنه لا يتوقف عن النبض أبدا.

وختم "بقائي" تدوينته بالتأكيد أن الإيراني يرى كل بقعة من هذه الأرض قلبا واحدا، نابضا في صدر يفيض حبا لهذا الوطن الأبيّ الصامد.