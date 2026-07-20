المقاومة الإسلامية في العراق: سندخل المواجهة مباشرة إذا وسّعت واشنطن عدوانها على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت المقاومة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها "تُجدّد تأكيدها بالانخراط المباشر في المعركة ضد العدو الأمريكي إذا ما تمادى في توسيع عدوانه على الجمهورية الإسلامية"، مشددة على أنها "ستستهدف بكل قوة وحزم كافة المصالح والقواعد الأمريكية في البلاد والمنطقة".

وأكد البيان أن استمرار السياسات العدوانية الأمريكية سيقابل برد مباشر، في إطار حق المقاومة في مواجهة أي تصعيد يستهدف دول وشعوب المنطقة، محملة الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن تداعيات أي توسع في دائرة المواجهة.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار العدوان الأمريكي على إيران، وسط تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وعسكرية واسعة.