أمريكا تزعم انتهاء جولة جديدة من هجماتها على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن الجيش الأمريكي الإرهابي زعم أن "القوات الأمريكية، بما فيها الطائرات المقاتلة، والطائرات المسيرة، والسفن الحربية، أطلقت ذخائر دقيقة استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة الساحلية، والدفاع الجوي، والبنى التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية".

ولم يشر بيان "سنتكوم" إلى قصف الأهداف المدنية، بما فيها ثلاثة جسور في مناطق مختلفة من إيران.

هذه هي الليلة السادسة على التوالي من الهجمات الأمريكية على إيران.

ويوجد حالياً أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في حالة استنفار كامل في منطقة الشرق الأوسط.

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