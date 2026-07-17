الحرس الثوري: تدمير عدة طائرات تزود بالوقود ومقاتلات أمريكية بصواريخ باليستية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري أصدر بياناً جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"أيها الشعب الأردني الشريف؛

أيها الناس النبلاء على أرض الأنبياء، أيها الشعب الأقرب إلى فلسطين من جميع شعوب العالم، والأكثر دراية بآلام المظلومين في غزة والضفة، بعد هجومنا العام الماضي على قاعدة العديد في قطر، قام الجيش الأمريكي القاتل للأطفال بنقل مركز قيادته (سنتكوم) من قطر إلى الأزرق على أرضكم، لإبعاده عن كثافة نيران مقاتلي الإسلام، ومنذ ذلك الحين أصبح مركز قيادة الشرور ضد الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى على أرضكم وفي متناول أيديكم.

بالإضافة إلى سنتكوم، توجد في أرضكم قاعدة جوية وعشرات الطائرات الأمريكية للتزود بالوقود، وطائرات F-35 وF-15 وF-16، والتي تشن منها هجمات جوية على الشعب الفلسطيني المظلوم وإيران ولبنان.

الليلة الماضية، قام الجيش الأمريكي القاتل للأطفال مرة أخرى بالشر، واستخدم قواعده في الأردن لارتكاب جريمة حرب كبيرة، باستهداف أهداف مدنية، بما في ذلك عدة جسور، ومناطق سكنية، ومحطة ضخ مياه في بندرعباس جنوب إيران.

ورداً على هذا الشر، قام مقاتلو الإسلام، في الموجة 14 من عملية نصر 2، برمز 'يا صاحب الزمان (عج) أدركني' المبارك، باستهداف المقاتلات والطائرات الأمريكية للتزود بالوقود المتمركزة في الأردن، في مرحلتين من الهجوم، بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متعددة، مما أدى إلى تدمير عدة طائرات للتزود بالوقود ومقاتلات أمريكية، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد أكبر منها.

والآن، حان دوركم، أيها الشعب الشريف والجيش الأردني الأبي والشريف، للقيام بواجبكم الإلهي، وتطهير جيب الأردن العزيز من وصمة الأمريكيين المحتلين المعتدين والمناهضين للإسلام، بضرب المصالح الأمريكية المعتدية."

(إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)

/انتهى/