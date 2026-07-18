  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٩:٤١ ص

الجيش الإيراني: استهدفنا سفينة معادية شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز بحري

الجيش الإيراني: استهدفنا سفينة معادية شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز بحري

أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، استهداف سفينة تابعة "للعدو المعتدي" في شمال المحيط الهندي، وذلك على ضوء استمرار العدوان الأميركي المركز على جنوب إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الجيش الإيراني، في بيان، إنّ "المنظومة الصاروخية للقوة البحرية استهدفت، بصاروخ كروز بر-بحر، قبل ساعات، سفينة تابعة للعدو المعتدي في شمال المحيط الهندي".

وأضاف الجيش: "صاروخ الكروز أدى إلى بث الرعب والهلع في نفوس العدو وابتعاد السفينة المعادية عن مرمى نيران المقاتلين البواسل".

كما أوضح أنّ هذا الاستهداف يأتي في إطار المرحلة الثالثة عشرة من عملية "الصاعقة".

وشهدت الأيام القليلة الماضية اعتداءات من القوات الأميركية على جنوب إيران، وهو ما استدعى ردوداً بهجمات عسكرية على القواعد والقطع الحربية الأميركية في المنطقة، من قبل طهران.

رمز الخبر 1972363
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات