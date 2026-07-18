الجيش الإيراني: استهدفنا سفينة معادية شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز بحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الجيش الإيراني، في بيان، إنّ "المنظومة الصاروخية للقوة البحرية استهدفت، بصاروخ كروز بر-بحر، قبل ساعات، سفينة تابعة للعدو المعتدي في شمال المحيط الهندي".

وأضاف الجيش: "صاروخ الكروز أدى إلى بث الرعب والهلع في نفوس العدو وابتعاد السفينة المعادية عن مرمى نيران المقاتلين البواسل".

كما أوضح أنّ هذا الاستهداف يأتي في إطار المرحلة الثالثة عشرة من عملية "الصاعقة".

وشهدت الأيام القليلة الماضية اعتداءات من القوات الأميركية على جنوب إيران، وهو ما استدعى ردوداً بهجمات عسكرية على القواعد والقطع الحربية الأميركية في المنطقة، من قبل طهران.