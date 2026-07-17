قاعدة العدو في الكويت تتعرض لهجوم مقاتلي القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، في البيان رقم 20 من عملية نصر 2، أعلنت أنه " تم استهداف وتدمير قاعدة العدو في الكويت رداً على جريمة الجيش الأمريكي في استشهاد المدنيين".

وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني البطل، والبصير، والدائم الحضور في الميدان،

يواصل أبناؤكم في الحرس الثوري والتعبئة الشعبية ، متوكلين على الله، ومستلهمين من حضوركم الفريد، عملياتهم المنتصرة.

لقد استأنف الشيطان الأكبر بناءً على توهماته في ضعفنا، الحرب مرة أخرى، وكعادته، نقضاً للعهود في منتصف المفاوضات، عاجزاً وندماً على هذه الخطوة، ويائساً من النجاح في الحرب مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولتغيير ساحة المعركة، لجأ الليلة الماضية مرة أخرى إلى جريمة الحرب، واستهدف المراكز المدنية، وخدّام الشعب في قطاعي الاتصالات والسكك الحديدية، والمركبات المارة، مما أدى إلى استشهاد أو إصابة عدد من المدنيين.

ورداً على هذه الجرائم التي ارتكبها الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، بدأ مقاتلو الإسلام عملياتهم الانتقامية.

في أول رد على هذه الجرائم، قام مقاتلو القوات الجوفضائية الأبطال التابعون للحرس الثوري، في الموجة 12 من عملية نصر 2، برمز 'يا أبا عبد الله الحسين (ع)' المبارك، وهديةً لخدم السكك الحديدية الإيرانية، باستهداف رادار كشف وتحديد للدفاع الصاروخي، وعدة مستودعات مهمة للذخائر للعدو الأمريكي، ومنصتين صاروخيتين أرض-أرض (هي-مارس)، وعدد من الصواريخ المخزنة لهذا النظام، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في قاعدة الإرهابيين الأمريكيين في الكويت.

لقد تسببت شرور أمريكا في المنطقة في انخفاض حاد في الإنتاج، وقطع كامل لصادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وتستمر عمليات الرد بالمثل."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

/انتهى/