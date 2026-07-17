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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٢ ص

البيان رقم 21 للحرس الثوري؛

تدمير رادارات المراقبة البحرية والجوية للعدو الأمريكي في عُمان

تدمير رادارات المراقبة البحرية والجوية للعدو الأمريكي في عُمان

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في البيان رقم 21 من عملية نصر 2، عن تدمير رادار المراقبة البحرية في صخور "سلامة"، ورادار المراقبة الجوية الأمريكي المتمركز في منطقة "غنم" العُمانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت البيان التالي:

بسم الله القاصم الجبارين
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني العزيز والأبي؛

استمراراً لعمليات الرد بالمثل التي يقوم بها مقاتلو الإسلام، قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، فجر اليوم، في الموجة 13 من عملية نصر 2، برمز 'يا أبا عبد الله الحسين (ع)' المبارك، وهديةً لشعب محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوشستان، باستهداف وتدمير رادار المراقبة البحرية في صخور سلامة، ورادار المراقبة الجوية الأمريكي المتمركز في منطقة غنم العُمانية.

تستمر عمليات الرد بالمثل بكل حزم، كما كانت نهضتكم أنتم أيها الشعب، وسيبقى مضيق هرمز، بفضل الله، في قبضة قوة بحارة القوات البحرية للحرس الثوري."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/

رمز الخبر 1972353

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