الحرس الثوري يهاجم مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في التنف بسوريا

وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني الصانع للملاحم، الشجاع والبصير،

رداً على شرور الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في الموجة الحادية عشرة من عملية نصر 2، برمز 'يا أبا عبد الله الحسين (ع)' المبارك، وهديةً لأرواح جنود بمبور الشهداء في إيرانشهر المظلومين، بشن هجوم مفاجئ على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، وتمكنوا، بالإضافة إلى تدمير نظام رادار واحد، وعدة مروحيات خاصة بالعمليات الخاصة، من إرسال عدد كبير من الجنود الأمريكيين المجرمين إلى جهنم، قصاصاً لدماء جنودنا الشهداء في الليلة الماضية في إيرانشهر.

السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تزال بيد مقاتلينا الشجعان، وطالما استمرت شرور أمريكا، لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز من هذه المنطقة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)