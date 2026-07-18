إیجئي: بإفشال مشروع الممر الجنوبي أُحبِط المخطط الأمريكي في مهده

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال إیجئي في منشور عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "إن ما يجري في مياه الخليج الفارسي الزرقاء يُعد أوضح دليل على الإخفاق الاستراتيجي للعدو الأمريكي؛ فمع إفشال مشروع الممر الجنوبي، أُجهض مخططه الخبيث في مهده، وتحول حلمه بإقامة سلاسل من القيود على حدود إيران إلى كابوس يلاحق المعتدين."

وأضاف أن "الاعتداءات الأخيرة التي شنها العدو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن فهمها إلا في هذا السياق".

وأشار إلى أن "حراس حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدافعين عن هرمز، بما يقدمونه من تضحيات وبما يتحلون به من اقتدار، لا يدافعون عن الحدود الجغرافية فحسب، بل يصونون أيضاً كرامة إيران واستقلالها القانوني في مواجهة عدوان منظم، ويعملون على تحويل غدر العدو وخبثه إلى هزيمة تاريخية."

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