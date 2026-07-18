السلطات الايرانية الثلاث تدعو المواطنين للمشاركة في مراسم تابين القائد الشهيد (رض)

وأفادت مهر للأنباء، أن السلطات الايرانية الثلاث (الحكومة، ومجلس الشورى الإسلامي، والسلطة القضائية) أصدرت بيانا مشتركا أحيت فيه ذكرى شهادة قائد الثورة الإسلامية العظيم ودعت من خلاله أبناء الشعب للمشاركة في مراسم التابين العظيمة التي ستقام غدا الأحد 19 تموز في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مصلى الإمام الخميني (ره) بطهران؛ وذلك لتجسيد الوحدة الوطنية وتجديد العهد والولاء مع مبادئ الثورة الاسلامية، والتأكيد على دعم استقلال البلاد وأمنها.



وفيما ياتي نص البيان المشترك الصادر عن السلطات الثلاث، في هذا الشأن:-



بسم الله الرحمن الرحيم



أيها الشعب الإيراني الإسلامي العظيم والبطل/



ان حادث استشهاد القائد المظلوم والعظيم والحكيم للثورة الإسلامية، ترك حزنا عميقا في قلوب الشعب الإيراني والأمة الإسلامية وأحرار العالم؛ فقد كان سماحته قائدا ذا رؤية ثاقبة، تركت أفكاره الاستراتيجية وتوجيهاته الحكيمة، وسنوات طويلة لجهاده الدؤوب، ودوره الفاعل، كل ذلك ترك أثرا مستداما في المعادلات الإقليمية والدولية، متجاوزة حدود الوطن.



واضاف البیان: لقد قضى الإمام الشهيد عمره المبارك في سبيل صون استقلال إيران الإسلامية وأمنها وعزتها، حماية المظلومين في كافة أنحاء العالم، لينال في نهاية المطاف فيض الشهادة، اثر جريمة اغتيال إرهابية جبانة.



وتابع البیان: لقد شكّل الحضور الجماهيري الفريد في مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد (رض)، من طهران وقم وصولاً إلى النجف الأشرف و(كربلاء المقدسة) ومشهد المقدسة، لوحة خالدة من وفاء الشعب تجاه مبادئ الثورة الاسلامية وتجليا ساطعا للوحدة والاقتدار الوطنيين.



واکدت السلطات الثلاث عبر هذا الیبان ايضا: اليوم وبدعم من التوجيهات الحكيمة لسماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وبناء على الدستور ورصانة مؤسسات الدولة وتنسيق السلطات الثلاث ودعم الشعب اليقظ، ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسيرة الاستقلال والتقدم والأمن والدفاع عن المصالح الوطنية بكل اقتدار؛ وفي هذا المسار، تقف القوات المسلحة الإيرانية بكل شجاعة وتضحية في الخطوط الأمامية للدفاع عن وحدة التراب الوطني وأمن البلاد، وستبقى تضحيات القادة والمجاهدين وحماة الأمن محفورة في ذاكرة الشعب الإيراني إلى الأبد.



وختم البیان، مؤكدا على "ان هذا التجمع المهيب سيكون امتدادا للتوديع التاريخي للشعب الإيراني ورسالة واضحة إلى العالم أجمع، عن الثبات والاقتدار والتلاحم في البلاد).



/انتهی/