غريب آبادي: كنا نتفاوض، والأمريكيون انتهكوا التزاماتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه صرح كاظم غريب آبادي: "كنا نتفاوض، وللأسف ارتكب الأمريكيون أعمالًا عدوانية في انتهاك لالتزاماتهم بموجب مذكرة التفاهم".

وتابع غريب آبادي: "ما نواجهه الآن هو الدفاع الحاسم عن الوطن، و هذه المرة ايضا ادرك الامريكيون أن هذه الأعمال العدوانية لن تؤدي إلى أي نتيجة".

وأضاف نائب وزير خارجية بلادنا: "في الواقع، لو كان الأمريكيون حكماء، لكان عليهم اختيار حلول أخرى، أما بالنسبة لنا، فالحل الذي يواجهنا الآن هو الدفاع الحاسم عن وطننا والرد على المعتدين".

وصرح غريب آبادي أيضًا: "كما ترون، انتهكت أمريكا عمليًا جميع التزاماتها وأوقفت كل شيء، ونحن بدورنا أوقفنا جميع التزاماتنا بموجب مذكرة التفاهم تلك، والتي كانت تُسمى في الواقع مذكرة تفاهم إسلام آباد، وفي الحقيقة نحن لا ننفذ هذه الالتزامات".

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني: "ليس لدينا أي أخبار جديدة في الوقت الراهن سوى أننا منشغلون بالدفاع عن بلدنا".

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