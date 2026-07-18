الجيش الايراني يستهدف قواعد ومراكز استراتيجية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين بطائرات مسيرة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان، انه وفي إطار الرد الساحق والمؤثر من قبل الجيش الإيراني باستهداف الأصول الاستراتيجية ومراكز القيادة والسيطرة والبنى التحتية للجاهزية وأنظمة الدفاع التابعة للجيش الأمريكي الارهابي، استهدفت الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش الإيراني، قبل ساعات، في اطار عمليات "صاعقة" مستودع ذخيرة تابعًا للجيش الأمريكي الارهابي في معسكر العديري، ومباني المقر ومستودعات الذخيرة التابعة لهذا الجيش في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت.



واضاف: يُعدّ معسكر العديري أحد أهم مراكز دعم وإعادة تنظيم القوات الأمريكية، كما تُعتبر قاعدة علي السالم من أكبر مراكز دعم وتنسيق العمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي.



وتابع البيان: استمرارا لهذه الهجمات، استُهدفت خزانات وقود الجيش الاميركي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات طائرات مسيّرة.



وقال البيان: بفضل موقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية الحديثة فيها، فضلاً عن الاستثمارات الأمريكية الضخمة، أصبحت قاعدة الأزرق الجوية في الأردن قاعدة حيوية للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في السيطرة على المنطقة والعمليات العسكرية في غرب آسيا.



واكد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه وريث عزيمة وتضحيات الشعب الإيراني العظيم قائلا: "إن أي قوة ترغب في اختبار إرادة الشعب الإيراني ستواجه العزيمة الراسخة والاستعداد التام للقوات المسلحة والشعب الباسل الصامد لهذه الأرض العريقة".



كما أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه رداً على جرائم الاستكبار العالمي، وإحياءً لذكرى الشهداء، ولا سيما شهداء المناطق الجنوبية من البلاد، استهدفت مسيّراته الانتحارية قبل ساعات، ضمن المرحلة الخامسة عشرة من عملية «الصاعقة»، حظائر الطائرات ومواقفها وخزانات وقود الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الشيخ عيسى، إلى جانب عدد من الجسور في البحرين.



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