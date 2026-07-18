الدفاعات الايرانية تسقط مسيرة MQ9 امريكية في سماء بوشهر

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منتصف الليلة الماضية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ9 في سماء بوشهر بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري تحت إشراف الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد.



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