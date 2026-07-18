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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١١:٣٩ ص

الدفاعات الايرانية تسقط مسيرة MQ9 امريكية في سماء بوشهر

الدفاعات الايرانية تسقط مسيرة MQ9 امريكية في سماء بوشهر

تمكن الحرس الثوري من تدمير مسيرة امريكية من طراز MQ9 في سماء محافظة بوشهر جنوب ايران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منتصف الليلة الماضية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ9 في سماء بوشهر بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري تحت إشراف الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972368
جواد ماستری فراهانی

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