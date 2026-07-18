سفير إيران لدى باكستان: يجب ألا يصمت العالم إزاء العدوان الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "رضا أميري مقدم" اليوم في تغريدة عبر منصة "إكس": بعد أشهر من الوساطة الباكستانية، تم التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بنداً، تقرر بموجبها مواصلة المفاوضات في غضون 60 يوماً.

وأضاف: إلا أن الولايات المتحدة فسّرت المذكرة بما يخالف بنودها، وعمدت إلى تعطيل أجزاء من مضيق هرمز، سعياً لتحقيق ما عجزت عن نيله في ساحة المعركة.

وشدد السفير الإيراني على أنه كان من البديهي ألا يقبل الطرف الإيراني بهذا التفسير التعسفي الذي يمثل خرقاً صارخاً للاتفاقية. واليوم، تشن الولايات المتحدة حرباً مخالفةً لنصوص التفاهم وللمبادئ الدولية، معتمدةً سياسة تدمير البنى التحتية.

وختم أميري مقدم مؤكداً: يُنتظر من المجتمع الدولي أن يدين بشدة هذا العدوان الأمريكي المتهور.