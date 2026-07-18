المنتخب الإيراني للشباب في الكرة الطائرة يتوج بطلا لآسيا

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن بطولة آسيا للكرة الطائرة للشباب 2026 دون 18 سنة، التي انطلقت في 12 تموز/ يوليو بمدينة هايكو الصينية، اختُتمت اليوم بتتويج إيران بالبطولة.

وخاض المنتخب الإيراني للشباب المباراة النهائية أمام المنتخب الياباني، أحد أبرز المرشحين في القارة الآسيوية، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 3-1 ليحرز اللقب ويتوج بالبطولة الآسيوية للمرة الثامنة في هذه الفئة العمرية، بعد غياب دام 12 عاما.

وضم تشكيلة إيران في هذه البطولة كلاً من: كامياب عبد اللهي فر، نيما بيري، سجاد أسدي، أمير محمد همتي، أمير رضا حسين زاده، أمير علي شمس، علي شيخ زاده، آرش قهرماني، أبو الفضل باشا أميري، عليرضا ولائي، بنيامين ألفت، ميلاد سالاري توماج، بدرام حيدري صفت، وأيدين تشودار.

ويُعد هذا اللقب الثامن للمنتخب الإيراني تحت 18 سنة، وهو ثامن ميدالية دولية تحققها الكرة الطائرة الإيرانية خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس2026).

وبحسب هذا التقرير، فقد حققت الكرة الطائرة الإيرانية خلال الـ 120 يوما الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس2026) ميدالية كل 15 يوما في المتوسط، وجاءت الميداليات على النحو التالي:

الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026

الميداليتان الفضية والبرونزية في بطولة آسيا الوسطى للكرة الطائرة الشاطئية تحت 18 سنة

الميدالية الفضية في دوري أبطال آسيا للرجال

الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الوسطى للسيدات

الميدالية الذهبية في جولة يونغ يانغ الآسيوية المفتوحة

الميدالية الفضية في جولة هانغتشو للفيوتشرز

الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للشباب 2026 تحت 18 سنة