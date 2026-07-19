الجيش الإيراني يستهدف قاعدتين أمريكيتين هامتين في الكويت

وأفادت مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه رداً على اعتداءات العدو المتكررة، واستشهاد المواطنين الإيرانيين، والهجمات التي طالت الجسور والبنى التحتية والمناطق المدنية؛ شن الجيش الإيراني قبل ساعات-هجمات مكثفة بطائراته المسيرة الانتحارية في إطار المرحلة السادسة عشرة من عمليات «الصاعقة»؛ حيث استهدف مستودع ذخائر الجيش الإرهابي الأمريكي في معسكر «العديري»، بالإضافة إلى رادارات «باتريوت» والرادار الجوي التابع لهذا الجيش المعتدي في قاعدة «علي السالم» بالكويت.



وفي هذا السياق، أدان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراءات العدوانية للعدو في استهداف الجسور والبنى التحتية والمنشآت المدنية واستشهاد المواطنين الأبرياء، مؤكداً: إننا بإذن الله، وتحت قيادة قائد الثورة الإسلامية السيد "مجتبى خامنئي"، وفي ظل تكاتف ووحدة القوات المسلحة المضحية والشعب الصامد والحكومة، سنلحق الهزيمة بالعدو المخادع.



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