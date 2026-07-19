مفاجأة بحجم الخسائر الأمريكية خلال قصف القوات في الأردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أضاف المسؤولون، أن "الهجمات أدت لإصابة عشرات الجنود وإلحاق أضرار جسيمة بعدد كبير من المروحيات".

من جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عقب الإعلان عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، إن "تضحيتهم لا تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث الجمعة في الأردن، خلال التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقالت "سنتكوم"، في بيان: "يوم أمس الجمعة، قُتل عسكريان أمريكيان أثناء أداء الواجب في الأردن، وذلك خلال تصدي قوات القيادة المركزية والقوات الشريكة لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، كما لا يزال جندي آخر في عداد المفقودين".

وأشارت إلى "إجلاء أربعة عسكريين أمريكيين طبيًا إلى مستشفيات في الأردن".

وأكدت أنهم "غادروا المستشفيات لاحقًا بعد تلقي العلاج، كما عاد أفراد آخرون خضعوا للتقييم بسبب إصابات طفيفة إلى أداء مهامهم".

وأضافت "سنتكوم"، أنها ستحجب معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين القتلى، احترامًا لأسرهم، وذلك إلى حين مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم رسميًا.