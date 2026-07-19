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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١١:٠٤ ص

تدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في الأهواز

تدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في الأهواز

اسقطت الدفاعات الجوية الايرانية طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء الأهواز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء الأهواز بنيران منظومة الدفاع الجوي المتطورة الجديدة التابعة لقوات الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي، والتي تخضع لسيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972392
جواد ماستری فراهانی

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