تدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في الأهواز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ9 في سماء الأهواز بنيران منظومة الدفاع الجوي المتطورة الجديدة التابعة لقوات الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي، والتي تخضع لسيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد.



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