عارف: إيران لا تطلب إذناً من أحد لتطوير التكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماعٍ للجنة تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أشاد النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف بأداء العلماء والناشطين في مجال العلوم والتكنولوجيا، قائلاً إن الإنجازات العلمية للبلاد، لا سيما في العامين الماضيين وبعد حرب الأيام الاثني عشر، فاقت التوقعات واستطاعت تلبية احتياجات البلاد في فترة وجيزة.

وأشار إلى دور الرؤية الاستراتيجية لقائد الثورة في تطوير العلوم والتكنولوجيا على مدى العقود الأربعة الماضية، موضحاً أن الحكومة الحالية تسعى جاهدةً لتصحيح أوجه القصور في وثيقة الرؤية وتحقيق أهداف إعلان المرحلة الثانية للثورة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأكد عارف أن الاقتدار الدفاعي والأمن في البلاد يستند إلى التقدم العلمي والتكنولوجي، مشدداً على أن إيران لا تستأذن أحداً في تطوير التكنولوجيا، بل تتيح إنجازاتها للدول الصديقة.

كما دعا إلى تعاون دول المنطقة لمنع استخدام أراضي بعض الدول الإسلامية ضد إيران.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه إلى جانب تطوير هذه التقنية، ينبغي اتخاذ خطوات جادة لجعلها عملية، ومن خلال متابعة تنفيذ برامج ووثائق تطوير الذكاء الاصطناعي، ينبغي تقييم مدى تحقيق الأهداف في مختلف الجهات.

وفي ختام هذا الاجتماع، جرى استعراض تقرير أعمال أمانة لجنة تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرامج التوجيهية لتطوير الذكاء الاصطناعي في وزارتي النفط والطاقة، وتقرر الإعلان عن هذه البرامج بعد تنفيذ الإصلاحات.