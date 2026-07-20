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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:١٥ م

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الإيراني ملفات زيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الإيراني ملفات زيارته إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الاثنين، الملفات التي ستتضمنها زيارته الرسمية إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف البيان، "كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للزيارة الرسمية، التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي، ومناقشة الملفات التي ستتضمنها الزيارة، بهدف تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

رمز الخبر 1972440

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