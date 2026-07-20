عراقجي يجتمع مع سفراء ايران لدى ايطاليا وفرنسا وبريطانيا

وافادت وكالة مهر للانباء، انه التقى كل من محمد رضا صبوري، ومحمد أمين نجاد، وسيد علي موسوي، سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روما وباريس ولندن، اليوم الاثنين، مع السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، في اجتماعات منفصلة.

وخلال هذه الاجتماعات، تم استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا، والتطورات الإقليمية والدولية، فضلًا عن مسار العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية، وتبادل وجهات النظر.

كما قدم سفراء بلادنا لدى الدول الأوروبية الثلاث تقارير عن آخر التطورات في مناطق اختصاصهم، ومسار التفاعلات السياسية والدبلوماسية، وأهم القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات مع الدول التي تتواجد فيها بعثاتهم.

أكد وزير الخارجية على ضرورة استخدام جميع القدرات الدبلوماسية لحماية المصالح الوطنية، وشدد على استمرار المشاورات النشطة، وشرح المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومتابعة القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الأوروبية بمسؤولية.