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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:٣٥ ص

الحرس الثوري الإيراني: عمليات إنزال العقاب بالعدو مستمرة

الحرس الثوري الإيراني: عمليات إنزال العقاب بالعدو مستمرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن عمليات القوات المسلحة الإيرانية لمعاقبة المعتدي الأمريكي، التي بدأت فجر اليوم، لا تزال مستمرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري أعلن أن عمليات القوات المسلحة الإيرانية لمعاقبة المعتدي الأمريكي، والتي بدأت فجر اليوم، لا تزال مستمرة، على أن تُعلن تفاصيل هذه العمليات قريباً.

/انتهى/

رمز الخبر 1972485

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