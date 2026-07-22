الحرس الثوري الإيراني: عمليات إنزال العقاب بالعدو مستمرة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري أعلن أن عمليات القوات المسلحة الإيرانية لمعاقبة المعتدي الأمريكي، والتي بدأت فجر اليوم، لا تزال مستمرة، على أن تُعلن تفاصيل هذه العمليات قريباً.

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